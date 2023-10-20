كريم عبد العزيز يطالب دول العالم والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية بضرورة إنقاذ أهالي غزة

ميرنا وليد - بيروت - طالب الممثل المصري كريم عبد العزيز دول العالم والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بضرورة التكاتف لإنقاذ أهالي غزة، الذين يعانون من القصف الإسرائيلي.

وكتب عبدالعزيز، عبر صفحته : "أناشد ضمائر العالم إنقاذ الشعب الفلسطيني.. إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهلال الأحمر وكل من هو معني إنسانيا أن يحكم ضميره في إنقاذ شعب يُغتال بمجازر بشرية من عدو صهيوني".

وأضاف: "تحيا مصر وعاشت فلسطين حرة أبية".

ومن ناحية اخرى، دعا عدد من الفنانيين والممثليين المصريين إلى الشوارع اليوم الجمعة، للتأكيد على رفضهم تصفية القضية الفلسطينية، ودعمهم للقرار السياسي في هذا الأمر.

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