بشاير الشيباني كاتبة وشاعرة كويتية تعبر عن هموم المجتمع

ياسر رشاد - القاهرة - تُعد بشاير الشيباني واحدة من أبرز الكاتبات والشاعرات الكويتيات، حيث تتميز بأسلوبها الأدبي المتميز وتعبيرها عن هموم المجتمع.

ولدت بشاير الشيباني في الكويت ونشأت في عائلة أدبية وإعلامية، حيث كان والدها الشاعر إسحاق الشيباني ووالدتها الإعلامية أمينة الشراح.

وبدأت علاقتها بالشعر منذ الصغر، حيث كانت تتلقى قصائد والدها في المدرسة من خلال الإذاعة المدرسية.

وأصدرت بشاير الشيباني ثلاثة أعمال أدبية بين الشعر والنصوص الأدبية، وتنوعت إصدارتها بين اللهجة البيضاء واللغة العربية الفصحى، وأول أعمالها كان كتاب بعنوان "كونشرتو غياب" وهو عبارة عن نصوص شعرية باللهجة البيضاء، وتلاه "حديث الغيم" وهو نصوص أدبية باللغة العربية الفصحى، ومؤخراً صدر لها كتاب بعنوان "أكتب لأن الكلمة هواء" وهو كتاب أدبي يجمع بين صفحاته مجموعة من النصوص الأدبية باللغة العربية الفصحى والتي تعبر عن بعض الحالات النفسية التي تعيشها الكاتبة.

تُشارك بشاير الشيباني في العديد من الأمسيات والأصبوحات الشعرية في الكويت ودول الخليج العربي، كما لديها قناة خاصة على موقع يوتيوب، وتبث خلالها مقاطع من أعمالها الأدبية والشعرية وتسجيلات لها منذ الصغر في المناسبات التي اعتادت إلقاء الشعر بها.

تُعبر بشاير الشيباني في أعمالها الأدبية عن هموم المجتمع الكويتي والعربي، حيث تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية. كما تتميز أعمالها بأسلوبها الأدبي المتميز وقدرتها على التعبير عن المشاعر الإنسانية بشكل عميق.

وتعليقًا على أعمالها الأدبية، قالت بشاير الشيباني: "أسعى من خلال أعمالي الأدبية إلى التعبير عن هموم المجتمع الكويتي والعربي، وإلى تسليط الضوء على القضايا المهمة التي تشغل بال الناس.

كما أسعى إلى تقديم أعمال أدبية تتميز بالأسلوب الأدبي المتميز وقدرتها على التعبير عن المشاعر الإنسانية بشكل عميق.