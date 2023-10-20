غصن الزيتون وسابع سما.. رسائل غنائية تضامنًا مع أحداث غزة

ياسر رشاد - القاهرة - عبّر عدد من نجوم الغناء العربي عن غضبهم ودعمهم للأحداث الفلسطينية العصيبة في مواجهتهم الضارية للاحتلال الإسرائيلي، عبر أغانيهم الجديدة التي تضمنت كلماتها مزيج من جمل الاستياء والأمل، وانتظار الانتصار مهما طال الزمن لتحقيقه.

أغنية أحمد سعد غصن الزيتون

بدايةً من أغنية الفنان أحمد سعد “غصن الزيتون”، التي سجلت أكثر من 100 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات حسن طنطاوي ألحان محمدي، وتقول كلماتها "غصن الزيتون بدل ما بيغطيه الندي.. متغطى دمـــــ و الطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل الف هم داير بيكتب على الحيطان "ارضى اهم" و الاقـــــصـــــى نادى و صوته فى نبرة ألم و مابين شـــــهـــــيـــــد و ما بين جريح بكي محمد و المسيح الـــــقـــــدس راجعه لاهلها بنقولها بالعربى الفصيح بنادقكم تقطف وردنا اراضينا تطرح عزمنا مـــــقـــــاومـــــه حتى الانتصار الاقـــــصـــــى نفديه بـــــدمـــــنـــــا جاوبوا يا ناس .. فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحـــــتـــــلال .. لو مهما طال الانتصار هو المصير جاوبوا يا ناس .. فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحـــــتـــــلال.. لو مهما طال الانتصار هو المصير هو المصير"

أغنية علي الحجار سابع سما

وتغنى الفنان الكبير علي الحجار بكلمات من الأمل بعناون “سابع سما”، من كلمات وألحان:محمد ياسر، ويقول مطلعها "من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين».

أغنية ديانا كرزون الشعب البطل

كما أصدرت الفنانة ديانا كرزون أغنية “الشعب البطل”، التي اجتازت حاجز الـ 100 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، كلمات سعيد العجايمي، ألحان: محمد بشار، وتقول كلماتها" وقت الجد وعند الرد طوفان ومد فلسطيني من فوق الأرض وتحت الأرض وأنا الإسمي فلسطيني لا تتحدى رح نتصدى لكل العدوان احنا رجال ولا تتعدّا وهي الميدان بوجه المحتل وما بنهدا واشهد يا زمان فلسطيني وإسمي معروف ولا ما بنذل واللي بيسأل عن الفلسطيني بيندل اضرب سلام وحييلي الشعب البطل شدو بعضكم يا أهل فلسطين شدو بعضهم والله معكم يا أهل فلسطين والله معكم".

اختلف دعم الفنانين العرب للقضية الفلسطينية في تلك الأحداث العصيبة التي يشهدها العالم أجمع، بين الأغاني والتبرعات المادية وإلغاء الحفلات والوقفات التضامنية في عدد من البلدان العربية.

بجانب تعليق العديد من أنشطة المهرجانات الموسيقية والسينمائية في مصر وتونس وقطر، منها" مهرجان القاهرة السينمائي، مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان أجيال السينمائي القطري، مهرجان أيام قرطاج السينمائي في تونس".