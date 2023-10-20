حماقي ومحمد ثروت يتبرعان بأجر حفلاتهما لدعم فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل الأحداث التصاعدية العصيبة التي يعيش فيها قطاع غزة، أعلن كلًا من الفنان محمد حماقي والفنان محمد ثروت، عن تبرعهما بأجر حفلاتهما كاملًا لدعم فلسطين، وذلك عبر حساباتهما الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك.

تفاصيل تبرع حماقي بأجر حفلاته بالكامل لدعم فلسطين

كان قد أعلن حماقي مساء أمس الخميس ، عن تبرعه، قائلًا:""طول عمر الفن ليه قوة بتظهر في المواقف الصعبة، دايمًا كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيس المصري “المجهود الحربي”.

وتابع" وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت اني هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوله"

تبرع محمد ثروت طبيًا وماديًا لأطفال غزة

كما أعلن محمد ثروت تبرعه بأجر حفلاته وإقامة ليالي غنائية تجمع فناني الوطن العربي ويذهب ريعها لدعم أطفال غزة، بجانب خروج طاقم طبي من الجمعية الخيرية التي يمتلكها لرعاية المتضررين من الحرب الضارية بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

جاء نص إعلان محمد ثروت عن تبرعه، كالآتي:"إحساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا إداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الأزمة لإخواته، قررت التبرع بكل أرباح حفلاتي لأطفال غزة، وأيضًا إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية، للكشف على أطفالنا في غزة وعلاجهم.

وأضاف: "قريبًا سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر، وكل أرباحها تخصص لصالح أخواتنا وأولادنا في غزة، وأناشد كل زملائي الفنانين المصريين والعرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب.

كان قد تضامن حماقي مع الاحداث الفلسطينية العصيبة في بدايتها التي انتفض لها العالم العربي في مطلع أكتوبر الجاري، وحرص على الدعاء للشعب الفلسطيني في مجنته وذلك عبر حساباته الرسمية المختلفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.