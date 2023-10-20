بالفيديو: وعد تنتقد خبراء التجميل ومصففي الشعر وتكشف السبب

انتقدت الفنانة السعودية وعد، خبراء التجميل ومصففي الشعر، وذلك على خلفية ما يتقاضونه من أجور من العروس في الخطبة وليلة الزفاف.

ووجهت وعد رسالة نقد لاذعة عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، متسائلة عن سبب ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة قائلة: “ليه خبراء التجميل ومصففي الشعر بياخدوا فلوس كتير لما يروحوا للعروسة؟”.

وأضافت: “يعني اللي تسوي شعر بتاخد زيادة عشان بتركبين ليها شرعة أو تقعدين معاها شوية، بس اللي تحط مكياج بتاخد زيادة كمان، عشان تحط لك كريم ونحن بنحط لنا كريم. الناس يكون مهرها 20 ألف على قد حالها ولا أقل كمان، تبغى تدفع لكم 5000، والله حرام كتير”.

وأوضحت سبب حديثها في هذا الأمر قائلة: “أنا ليش أتكلم في هذا الموضوع؟ عشان شفت واحدة ميك آب أرتيست كاتبة دعوات سلبية على عروس. لأنها إجت على الصالون مع خطيبها وأخواتها وما قالت لها إنها عروسة. طيب هي يمكن ما قالت لك عشان ما بتقدين لها شيء مميز. مو كل العالم معها فلوس”.

ورداً على انتقادات وعد، رد عدد من خبراء التجميل على هجومها عليهم مؤكدين أن هناك فروقاً في مكياج العروس وبين مستحضرات التجميل التي يتم استعمالها عادة.