شاهد نسرين الحربي توجه نصيحة لمشهورة تسب زوجها خلال البث المباشر

أقدمت مشهورة تطبيق TikTok، نسرين الحربي، على إعطاء نصيحة لمشهورة أخرى تسب زوجها خلال بث مباشر عبر التطبيق. في مقطع فيديو، قالت الحربي: “عندما يظلمك زوجك ويعاملك بظلم، تذكري دائماً أن لديكما أطفالًا… فعندما يكبرون ويشاهدون أمهم تنتقد أبيهم أمام الآخرين، فإنهم سيشعرون بالارتباك والتعقيد”.

وأكدت على أهمية عدم الانتقاد والتجريح في زوجها أمام الآخرين، مشيرة إلى أنهم قد يتسلىون عليها في المستقبل ويستخدمون ذلك ضدها في السخرية والاستهزاء.

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