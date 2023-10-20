كشف الصحفي المدعو حسين النجمي مفاجأة بشأن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين الفنانين هبة الحسين وعايض القرني بعد انفصالهما. وقال النجمي في مقطع فيديو له، إن ما كان بين هبة الحسين وعايض لم تكن قصة حب حقيقية، وإنما كان اتحادا بينهما للذهاب سويا إلى الأماكن العامة بهدف تحقيق الشهرة والنجومية.

وأوضح أن معظم الزيجات بين الفنانين تكون على هذا النحو، مشيرا إلى أن هبة وعايض فنانان مبتدئان وأن كل واحد منهما أخذ ما يريده من شهرة ونجومية من هذه العلاقة.

وكانت هبة حسين، قد فاجأت جمهورها ومحبيها بنبأ انفصالها عن الفنان عايض يوسف القرني للمرة الأولى. شاهد أيضاً: فقدت صديق وفي وتوأمي.. شاهد هبة حسين تعلن انفصالها عن عايض يوسف

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالهما.. شاهد صحفي يكشف مفاجأة بشأن علاقة هبة الحسين وعايض القرني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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