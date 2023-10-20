أحلام تصف حلا الترك بالخط الأحمر

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حبها الشديد للفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، وذلك بعد أن وصفتها الأخيرة بـ “حبيبة القلب”، لدعمها الشديد لها على المستوى الفني والشخصي.

وأوضحت أحلام الشامسي أنها تعتبر حلا الترك ابنتها وتخاف عليها بشدة، وذلك بعد أن أعادت نشر جزء من لقاء للفنانة البحرينية عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر، وعلقت عليه قائلة: “سأظل أتابعك وأحميك وأحبك طول عمري وأنت خط أحمر عندي للأبد يا بنتي الغالية حلا”.

وأكدت حلا الترك أنها تقدر دعم أحلام الشامسي لها، وقالت: “بالطبع والحمد لله هناك الكثير من المشاهير في السوشال ميديا يحبونني ويدعموني وحتى الجمهور كذلك ويتمنون لي الخير وهذا الأمر يسعدني جداً”.