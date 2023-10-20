شاهد ردة فعل هيا الشعيبي بعد رؤية شبيه فهد الحيان في بث مباشر

صُدمت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعد رؤية شبيه فهد الحيان في بث مباشر، وتفاعل متابعون مع الفنانة خاصة في ظل العلاقة القوية التي كانت تجمعها برفيق دربها الفنان السعودي.

وظهرت في بث مباشر في حوار مع أحد الأشخاص ليشوقها لرؤية شخص ما وتفاجأ هيا الشعيبي بأنه شخص شبيه لفهد الحيان لتعبر عن صدمتها بالتوقف عن الكلام تماماً ثم ترديد كلمات عبرت من خلالها عن دهشتها.

وظهر شبيه فهد الحيان بالقفطان وحمل ملامح متقاربة للغاية مع الفنان السعودي ولكن بدون شعر الشارب والذقن.

وكانت الفنانة الشهيرة تعرضت لصدمة قوية بعد الإعلان عن وفاة فهد الحيان ووقتها قالت هيا الشعيبي: “يا جماعة اللي يعرف فهد صدق توفى يقول لي تكفون، تكفون أحداً يدق عليا من السعودية، أنا قاعدة أدق على رقمه بس مشغول، تكفون يمكن إشاعة حد يطمني”.