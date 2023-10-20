محمد رمضان يتبرع بأرباح جولته الغنائية بالإمارات لصالح أهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن النجم محمد رمضان، عن تبرعه بأرباح جولته الغنائية التي يبدأها بحفل في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لصالح أهالي غزة.

وكتب رمضان، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "الليلة حفلة افتتاح بطولة UFC بجزيرة السعديات بأبو ظبي، جولتي مخصصة لمساعدة أهالي غزة".

وكان محمد رمضان، قد تفاعل مع الأحداث في غزة، بعدما تم قصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر رمضان صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحملت تعليقا: "اللهم صبر أهالي شهدائنا في غزة وفي كل مكان وأرزقهم الصبر والنصر والاستقرار".

وأضاف: "أما الشهداء فهم في مكان أفضل من الدنيا كما وعد الله جل جلاله".