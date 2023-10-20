أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلمه الجديد "السيستم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير أولى مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "السيستم".

ونشر الفيشاوي، صور من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أول يوم تصوير فيلم السيستم تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم نصار، أول فيلم للمخرج أحمد البندري".

على جانب آخر، انتهى الفيشاوي مؤخرا من تصوير فيلم"عادل مش عادل"، حيث كتب عبر صفحته بموقع "إنستجرام": "عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل.. تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم قريبا بالسينما في مصر والوطن العربي".

الفيلم يخوض بطولته شيري عادل، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.