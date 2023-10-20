طارق الشناوي ينعى الناقد السينمائي رؤوف توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى الناقد طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الناقد والكاتب الكبير رؤوف توفيق.

وكتب الشناوي "انتقل للأمجاد السماوية قبل قليل الناقد والكاتب الكبير أستاذي رؤوف توفيق، أحد أهم من أمسكوا بالقلم في الصحافة المصرية".

وتابع "الأستاذ رؤوف لروحك السلام بقدر ما منحتنا من سعادة وجمال ورقي بوجودك في حياتنا، أتقدم للأستاذة الكاتبة الصحفية منى ثابت وللعائلة الكريمة بخالص العزاء".

رؤوف توفيق ناقد فني وسيناريست كبير، من أشهر أعماله الفنية: فيلم زوجة رجل مهم بطولة الفنان أحمد زكي والفنانة ميرفت أمين، فيلم مستر كاراتيه بطولة أحمد زكي، ومشوار عمر بطولة الفنان فاروق الفيشاوي، الفنانة مديحة كامل، الفنان ممدوح عبدالعليم، والأفلام الثلاثة من إخراج المخرج الكبير محمد خان.