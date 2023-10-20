وليد يوسف يروي موقفا جمعه بالكاتب الراحل رؤوف توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى الكاتب وليد يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الناقد الفني والكاتب الكبير رؤوف توفيق الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 20 أكتوبر.

وكتب وليد "الكاتب الكبير الراحل رؤوف توفيق صاحب أكثر من عمل سينمائي اختيروا ضمن أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية.. جمعتني به مكالمة واحدة تليفونية عام ٢٠٠٢ باعتباره رئيس لجنة القراءة في قطاع الإنتاج، وقتها قيل لي إنه يرغب في محادثتي تليفونيا بخصوص مسلسل مش ألف ليلة وليلة ففعلت".

وأشار إلى الحديث الذي دار بينهما، وكان على النحو التالي:

وليد: مساء الخير أستاذ رؤوف أنا فلان

رؤوف: أهلا أهلا ولو إني زعلان منك

وليد: بدهشة رددت.. أنا زعلت حضرتك !! (فرد بمحبة ونصيحة من القلب فعلا)

رؤوف: لما تبقى كاتب مسلسل بالجمال ده وتتسرع في النهاية يبقي لازم أزعل

وليد: فقلت مش عارف أقول لحضرتك إيه علي النصيحة الغالية دي حاضر هفكر فيها

رؤوف (فقال مؤكدا في ثقه وحب): اللي كتب التسعة وعشرين حلقة بالمستوى ده.. قدها وقدود

ويعود وليد لوصف ما فعلته به المكالمة، قائلا "طاقة معنوية ودعم لمؤلف في خطواته الأولى كان هاما جدا وفعلا أعدت كتابة النهاية وأعطاه أعلى تقييم. هكذا يكون الكبار في حبهم وفرحهم بالمواهب الشابة، المؤسف أن ترحل هذه القامة الكبيرة إبداعيا وصحفيا ونقديا والعالم كله مشغول بمذابح إخوتنا في غزة.. خالص عزائي لأسرته وللفن والنقد السينمائي والصحافة الفنيه عموما".

رؤوف توفيق ناقد فني وسيناريست كبير، من أشهر أعماله الفنية: فيلم زوجة رجل مهم بطولة الفنان أحمد زكي والفنانة ميرفت أمين، فيلم مستر كاراتيه بطولة أحمد زكي، ومشوار عمر بطولة الفنان فاروق الفيشاوي، الفنانة مديحة كامل، الفنان ممدوح عبدالعليم، والأفلام الثلاثة من إخراج المخرج الكبير محمد خان.