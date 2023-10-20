سعد الصغير يوجه رسالة لمحمد صلاح ويطالب الموسيقيين بالتبرع لفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان سعد الصغير المشاركة في التعبير عن احتجاجه على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة قصف العديد من المستشفيات والأماكن المكتظة بالمدنيين.

ونشر "سعد" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" والذي أوضح خلاله تواجده في مقابر العائلة في زيارة لوالدته وعلق على الأحداث الجارية قائلا: "ياريت كل واحد يعمل اللي عليه احنا كلنا مع فلسطين وفي ناس ماتت ومصابة وناس مالهاش بيوت دلوقتي، احنا ليه بنتكلم بس؟، أنا بناشد نقابة المهن الموسيقية النقيب مصطفى كامل عايزين يوم من الإيراد بتاع الفنانين كلهم نوديه لفلسطين".

واستكمل: "احنا مش عايزين كلام اعمل اللي عليك وأخواتنا هناك قاعدين في الشارع عايزين نجيب لهم مراتب وبطاطين متقولش يالا نحارب مالكش دعوة دي مش بتاعتك أنا كنت عسكري في الجيش الحرب مش أي حاجة وخلاص، وزي ما انتوا شايفين الناس المعارضين بقوا مع الرئيس السيسي".

كما وجه رسالة لقائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح قائلا: "محمد صلاح القدوة بتاعتنا أنا بشكرك وسيبك من كلام الناس محمد صلاح ده في منطقة بيجوز العرايس وعامل معهد ديني وعامل مدرسة فمتجيش على محمد صلاح عشان انت مش عارف حاجة".

وعلق "سعد" على مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام": "ياريت كل واحد يعمل اللي عليه وبس اسف الفيديو 7 دقائق وشوية ياريت نفهم شوية كلام من وجهة نظري ده اللي مفروض يتعمل وياريت نركز في القضية الفلسطينية فقط ولا داعي للكلام علشان حاليًا محتاجين الفعل فقط وليس الكلام ربنا ينصر أهل فلسطين واحنا معاهم وتحت أمرهم في أي شئ".

ولاقي حديث "سعد الصغير" عن القضية الفلسطينية إعجاب وتأييد متابعيه قائلين: "أحلى كلام وأحلى مساندة، الله يبارك لك يا سعد، يسلم كلامك، أنت محترم يا سعد واحنا بنحبك، جدع يا سعد".