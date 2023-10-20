حكيم يستعيد ذكريات مقابلته للرئيس ياسر عرفات في زيارته لفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد النجم حكيم ذكريات زيارته للأراضي الفلسطينية خلال فترة رئيس السلطة الفلسطينية السابق، ياسر عرفات خلال إقامة حفل غنائي في مدينة رام الله.

وأوضح "حكيم" بالفيديو مقابلة شخصية جمعته بالرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، إلى جانب تجوله بالعديد من الأماكن السياحية والاثرية وهو ملتف بالشال الفلسطيني.

كما ظهر "حكيم" من كواليس حفله الغنائي وسط حضور ضخم من الفلسطينيين وقام بتقديم باقة من أغانيه الشهيرة ولاقت تفاعلًا كبيرًا ووجه رسالة للشعب الفلسطيني "أنا جاي شايل حب 60 مليون مصري ليكم".

وشارك "حكيم" بالعديد من الفعاليات التضامنية مع القضية الفلسطينية طوال السنوات الماضية كان أبرزها أوبريت "القدس هترجع لنا" وسط كوكبة من نجوم الغناء والفنانين، ويلقي الأوبريت انتشارًا واسعًا مؤخرًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع التصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي.

وحرص العديد من نجوم الغناء مؤخرًا على تأجيل حفلاتهم الغنائية مراعًا لشعور الشعب الفلسطيني واستشهاد الآلاف من قبل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن حكيم يواصل طرح أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" كان آخرها أغنية "واحد بس" والتي تخطت المليون مشاهدة خلال شهر .