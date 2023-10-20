أنجلينا جولي بمكياج امرأة "عجوز" من كواليس فيلم السيرة الذاتية "Maria"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

التقطت عدسات الباباراتزي صور من كواليس فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Maria" بطولة النجمة العالمية، أنجلينا جولي أثناء تصوير عدد من المشاهد الخارجية في فرنسا.

وتجسد "أنجلينا" المغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس حيث ظهرت وهي بمكياج إمرأة عجوز تتجول في عدد من الشوارع الفرنسية وكان من الواضح على "أنجلينا" ملامح التركيز وتقمص الشخصية.

ومن المتوقع أن يسرد الفيلم فترة طفولة المغنية اليونانية مرورًا بالعديد من المراحل الحياتية وإحيائها العديد من الحفلات الأوبرالية وكونها إحدى أيقونات فن الأوبرا، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وانتقالها إلى اليونان لعودتها ووفاتها في فرنسا ولم يتم الإعلان رسميًا عن ميعاد عرض الفيلم تجاريًا.

فيلم "Maria" للمخرج التشيلي، بابلو لارين يمثل الفيلم الثالث من نوعية أفلام السير الذاتية بمسيرته وكان الأول بفيلم "Jackie" عام 2016 عن زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وفيلم "Spencer" عام 2021 عن قصة حياة الأميرة ديانا.

كما تعد هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "أنجلينا جولي" بتقديم سيرة ذاتية لأحد المشاهير والشخصيات المؤثرة منها الصحفية الفرنسية "ماريان بيرل" بأحداث فيلم الدراما "A Mighty Heart" عام 2007.

وتشارك "أنجلينا جولي" بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث لفيلم الخيال العلمي "Maleficent" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.

يذكر أن آخر مشاركات أنجلينا جولي كانت بفيلم الأبطال الخارقين "Eternals" عام 2021.