شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى من أمام معبر رفح: شطب أى فنان يتعاون فنيًا مع الكيان الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال لقائه مع محمد سلامة مراسل قناة الحياة من أمام معبر رفح، إن القوة الناعمة في مصر دائمًا ما تقول كلمتها، مؤكدًا أنه متواجد أمام معبر رفح بصحبة وفد من النقابة، وشاهد كم المساعدات التي تنتظر دخول غزة.

وأشار أشرف زكي إلى أن النقابة أقامت وقفة تضامنية في نادي النقابة بالبحر الأعظم للتعبير عن دعم فلسطين وأهل غزة ودعم قرارات الرئيس العظمية التي تليق بمكانة مصر وشعب مصر متضامنين مع أهالينا في غزة.

وكشف أشرف زكي عن قيام الممثلين بنشر رسائل بعدة لغات أجنبية لتعرية وفضح المجازر التي يقوم بها الاحتلال، وأضاف زكي أن النقابة واضحة في قرارتها وأنه يشطب أي فنان يتعاون فنيًا مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن الفنانين لديهم أدواتهم شخص يقدم أغنية وآخر يرسم لوحه وآخر يجهز لأوبرت ومجموعة تشارك في التبرعات وهكذا.

وكان وصل وفد من نقابة المهن التمثيلية إلى معبر رفح لدعم أهل غزة، بصحبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وشارك في الوفد الفنان سامح حسين ومحمد محمود وميدو عادل وعزوز عادل.

وكان قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أن هناك أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، متابعا: "خلف هذه الأسوار هناك أكثر من 2 مليون شخص يعانون بشكل كبير.. لا يوجد لديهم طعام أو شراب أو أدوية.. كل شيء يحتاج إليه قطاع غزة.. نحتاج إلى دخول الطعام والدواء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي يعقده الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أكد إن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا جوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

وأكد جوتيريش "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف جوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب إلا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.

وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لادخال المساعدات.