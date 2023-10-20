شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المسرحية المشاركة بملتقى القاهرة الدولى قبل انطلاقه غدًا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك بملتقى القاهرة الدولي للجامعات الذى يرأسه المخرج عمرو قابيل، والذي من المفترض انطلاق دورته الخامسة غدًا السبت، وتحمل تلك الدورة اسم الفنانة فريدة فهمي، 11 عرضًا مسرحيًا من ثماني دول، بمسابقة العروض الكبري.

والعروض المشاركة هي: عرض "جريس" من مصر، وعرض "عنتره" من مصر، وعرض "لا لوم علي السماء" من غانا، وعرض "الخيار الأخير" من الإمارات، وعرض "ثغرات" من الكويت، وعرض "سرعة" من العراق، وعرض "دمي من ورق" من مصر، وعرض "كرة الصوف" من سلطنة عمان، وعرض "تخريف ثنائي القطب" من تونس، وعرض "غلطة" من المغرب، وعرض "البؤساء" من مصر.

وقد تشكلت لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد(السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور د. عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان(مصر)، دكتور. دكتور تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية .

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.