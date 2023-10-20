شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى من أمام معبر رفح: المسيرات فى مصر بالملايين دعمًا لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خلال لقائه مع محمد سلامة مراسل قناة الحياة من أمام معبر رفح، إن مصر شهدت اليوم مسيرات حاشدة لم نرها منذ وقت 30 يونيو، وذلك تأييدًا لقرارات منه تهجير أهل غزة.

وأشار أشرف زكي، نشعر بالحسرة بسبب حجم المساعدات الذي ينتظر دخوله لغزة في وقت أهل غزة يعانون فيه ويحتاجون لكل شيء، مشيرًا إلى أن إسرائيل هم قتلة الأطفال والشيوخ والنساء، وأشار أشرف زكي إلى أنه مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ علي الأمن القومي والتضامن مع فلسطين ومع أهل غزة.

وكان وصل وفد من نقابة المهن التمثيلية إلى معبر رفح لدعم أهل غزة، بصحبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وشارك في الوفد الفنان سامح حسين ومحمد محمود وميدو عادل وعزوز عادل.

وكان قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أن هناك أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، متابعا: "خلف هذه الأسوار هناك أكثر من 2 مليون شخص يعانون بشكل كبير.. لا يوجد لديهم طعام أو شراب أو أدوية.. كل شيء يحتاج إليه قطاع غزة.. نحتاج إلى دخول الطعام والدواء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي يعقده الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أكد إن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا جوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

وأكد جوتيريش "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف جوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب إلا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.

وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لادخال المساعدات.