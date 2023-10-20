عصام كاريكا يؤدي مناسك العمرة في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - حرص الفنان المصري عصام كاريكا على تأدية مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وقد نشر فيديو عبر حسابه من الحرم المكي قال فيه : "كل حبايبي من الحرم ربنا يكرمكوا جميعا يا رب وما وريكمش اي حاجة وحشة في اهاليكم و ربنا ينصر فلسطين و اللي عايز اي دعوة يقلي انا قاعد كمان يومين كمان" .



والجدير بالذكر ان موقع "الفن" التقى بالفنان عصام كاريكا وأجرينا معه مقابلة ممتعة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع الفنية، نذكر منها أعماله المقبلة، واهتمامه بالتلحين أكثر من الغناء، ورأيه بأغنية "يلا" للفنان راغب علامة، وأهمية أن يكون الفنان متجدداً بإطلالته وأغانيه، وعلاقته بنقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل، وهل يعتبر قرار كامل بمنع الفنانة سارة الزكريا من الغناء في مصر عادلاً؟.

