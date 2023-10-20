بعد الانتقادات التي طالته.. باسم يوسف يدافع عن محمد صلاح

ميرنا وليد - بيروت - منذ نشره فيديو تضامنه مع فلسطين، تعرّص اللاعب المصري الدولي محمد صلاح للانتقادات بسبب طريقة أدائه وكلامه في الفيديو، ليهبّ الإعلامي المصري بايم يوسف للدفاع عنه وعن طريقةة كلامه في الفيديو وذلك في منشور طويل له بصفحته الرسمية في موقع للتواصل الاجتماعي مرفقاص إياه بصورة على طريقة السيلفي التقطت في إحدى المناسبات قام بها باسم بحركات طريفة ومضحكة في وجهه وهو يلتقط الصورة مع صلاح.



وقال باسم يوسف:"انتم مش عارفين الدنيا قي العالم برة العالم العربي كانت مشحونة قد ايه . صورة تانية خاااااااااااااالص غير اللي واصلة للعالم العربي . الرواية المتصدرة كانت مرعبة و كان من المستحيل الدفاع عنها تحت اي مسمى لدرجة ان مجرد التعاطف مع المدنيين في حد ذاته تساوي آنك موافق على دبح الاطفال . انا شخصيا صدقت و عشان كده عملت الفيديو اياه بتاع الصورة اللي هنا في الغرب . فاكرينه ؟ انزلوا الصفحة دوروا عليه . الناس كانت بتتهكم عليا و تقولي ازاي تصدق كده ، تاني انتم مش عارفين الصورة هنا ايه. في انجلترا الصورة مشحونة احترمت امريكا . محمد صلاح لو كان

طلع و قال الرسالة اللي في الفيديو اللي مش عاجب ده كان زمانه اندبح . . اللي بيقول ان الاعتراض على قتل المدنيين فعل انساني مش سياسي زيه زيه العزاء في الملكة ؛ لا و الله . صدقني . ما كاين يوم حتى ده كان مش فعل سياسي ، لا كان تحريض و احتفال بالارهاب . طب اشمعنى انت يا باسم عملت كده؟ و الله دي مخاطرتي و ده قراري و انا مش عارف ظروف الناس . و كتير ، كتير قوي ، عدى عليا اوقات و سكت عشان الظروف قوية . قوية قوي . اللي بيمر بظروف صعبة بيقدر . اللي بيتفرج من بعيد سهل يزايد. لو انت عملت حاجة عظيمة و ضحيت ، برافو عليك . انت عظيم . انت ملهم ، لكن لو فعلا مريت بالتجربة انت من جواك عمرك ما حتفرضها على حد. يا اخي ده حتى في الانجيل بتناجي ربنا و تدعيه : و لا تدخلنا في التجربة . مش : و نجنا من التجربة . لا بلاش تدخلنا خالص . عشان احنا ضعاف . احنا صغيرين قوي . قوي . الواحد بيعمل الحاجة عشان يرضي نفسه مش عشان يتنطط بيها على خلق الله .

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انا شفت الصورة دي في كذا صفحة مع تعليق : محمد صلاح متصور مع فخر العرب. ده غير بوستات تانية كتيرة جدا يا اما بتقارن لقائي مع الفيديو بتاعه او بتقلل و تهمش و تتريق على فيديو صلاح. طيب كذا نقطة:

- المفروض في عالم طبيعي ان لعيب الكورة أو حتى الكوميديان يكونوا في الصفوف الاولى للدفاع عن القضايا الانسانية. ده دور الاعلام . و السبب ان اللي بيحصل غير كده ان الاعلام بيفشل في ده بل و بيزيد الامور سوءا فتتجه الناس للاشخاص الناجحين في مجالهم عشان يغطوا على فشل في مجال مش بتاعهم و ده اول السكة في اننا بنظلمهم معانا. صلاح لعيب كورة . لا يتدخل في السياسة من اول يوم. و لا ، احتفاله بالكريسماس مش رسالة سياسية. الاحتفال بأي مناسبة ده نشاط انساني بحت و لا يجب مقارنة صورة جنب شجرة كريسماس او حلويات المولد بوضع علم او رمز للتضامن.

- تعزيته في موت ملكة انجلترا هو ايضا فعل انساني و ليس سياسي. صلاح او اي لاعب كرة لو كان بيلعب في دوريات الخليج و لاقدر الله لو أمير او ملك او شيخ او حاكم الدولة او الامارة او المحافظة اللي فريقه بيلعب له توفاه الله كان حيكتب تعزية برضة لأن ملكة انجلترا عند الانجليز اللي بيلعب عندهم مكانتها في قلوب ناس كتير جدا زي مكانة هذا الملك او الامير في قلب شعبه. فده بروتوكول و ليس فعل سياسي.

- مقارنة فيديو صلاح باللقاء بتاعي هو ظلم بين. لأن الكلام مش شغلة صلاح. و لأن طلاقة اللغة مش شغلة صلاح. لا صلاح حيعرف يتكلم و يحاور زيي و لا انا اقدر العب كورة زي صلاح. يا جدعان ده انا اكبر انجازاتي الكروية اني عملت تلات عمليات غضروف و انا عندي ركبتين اتنين بس!!!! ده انا خدت كباري بعدد شعر راسي. و لو على اللغة، صلاح ، اللي ما دخلش مدارس لغات زيي بيتكلم ايطالي. انا معرفش كلمتين ايطالي على بعض.

- صلاح بالانجليزي المكسر و الاداء “الفلات” او المخطوف زي ما ناس وصفته، الاداء “الوحش” ده عمل ملايين التفاعلات و المشاهدات . كونه بقى ان :الكلام مايع ، مافيش ادانة واضحة، مسك العصاية من النص. قصف الجبهات مش دور صلاح خالص . و اصلا هو فيديو غير موجه لينا. و رب فيديو بسيط من غير عياط و من غير نرفزة و من غير شتيمة و من غير ادانات و شجب و عياط و دموع لكن يوصل برة و يغير صوت واحد ده ابرك بكتير

- واحد زي صلاح، ملهم لأجيال كتيرة قصة كفاح غير مسبوقة ، راجل بيتبرع في السر اكتر من العلن، فاتح بيوت انا و انتم مش عارفين عددها.، واحد زي ده نخسره ليه؟ عشان ما شفاش غليلك في قضية بقالها ييجي ميت سنة اعتى الانظمة و اكبر الدول فشلوا فيها؟ أتأخر؟ ياسيدي المهم انه وصل. مش قوي بما فيه الكفاية؟ اه بالنسبة لك ، لكن بالنسبة لناس كتيرة قوي قوي قوي دي ممكن يكون اول مرة يسمعوا فيها عن القضية. الدنيا برة غير خالص الوطن العربي عندنا بس ده له بوست لوحده.

- فاكرين لما صلاح نزل صورته في القدس و كتب تضامن؟ اتشتم برضة. طيب لما يبقى عندنا واحد بوزن صلاح و كل شوية نشتمه عشان ماعملش اللي احنا عشمانين فيه، طيب على الاقل لو ما شجعناش صلاح مش لازم ندوس عليه. صلاح مش المفروض يكون هو هدف لغضبك.

- انا مريت بالفترة دي: ساكت ليه، ما تعمل زي فلان ما تقول زي علان؟ كل واحد و ظروفه و حساباته . لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل واحد ادرى بالضغوط اللي عليه. بلاش نكون احنا كمان سبب زيادة في الضغط عليه.

- في الاخر كل واحد و رأيه. كل واحد يحب و يكره اللي هو عايزه. لو حبيت صلاح او كرهته انت حر، البوست ده مش حيغير حاجة. و دي صورتي مع فخر العرب ، محمد صلاح".

إشارة إلى أن باسم رأفت محمد يوسف (ولد 22 مارس 1974) هو كوميدي وكاتب ومنتج، وطبيب جراح، وناقد، ومقدم تلفزيوني مصري مقيم حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، واختارته مجلة تايم كواحد من «أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم».