مارسيل خليفة يوجه رسالة حزينة لأطفال غزة

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان اللبناني مارسيل خليفة رسالة حزينة إلى أطفال غزة، وكتب مارسيل عبر حسابه :" إلى أطفال غزّة من يستطيع أن يغني وهو يعيش في الموت : ذلك هو الرجاء وذلك هو الخلاص من هذا الزمن الإجرامي السافل ومن حقارة الواقع والمشهد المرعب.



وكان قد وجه مارسيل، رسالة لمتابعيه عبر حسابه، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

ونشر مارسيل خليفة، صورة له داخل المستشفى، وعلق عليها: "لقد أجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط، فكنت أحسب أنني سألجا إليه مثل سائر الناس شخصا مريضا يطلب العلاج للوعكة التي ألمّت به على حين غرة.