أحمد الفيشاوي في مرمى النيران بسبب فلسطين.. والجمهور: أنت معانا على الكوكب؟

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفنان أحمد الفيشاوي، للعديد من الانتقادات من قبل جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن بدء تصوير فيلمه الجديد "السيستم"، وذلك بسبب تطورات الأحداث في غزة.

ونشر أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة من كواليس التحضيرات لفيلمه الجديد "السيستم"، وعلق قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، وأول فيلم للمخرج أحمد البندري ".

أحمد الفيشاوي

الفيشاوي في مرمى النيران بسبب فلسطين

لاقى “الفيشاوي” انتقادات كثيرة من الجمهور، والذي اتهمه بتجاهل القضية الفلسطينية وأحداث غزة بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي تجوب شوارع مصر تضامنًا مع أهالي فلسطين، وجاءت من بيت تلك التعليقات:" انتوا مفيش احساس ولا ايه ي شباب، أنا مقدرة إن ده شغلكوا وأكل عيشكوا أنا مش ضد الناس تشتغل، اشتغل طبعًا وكمل حياتك بس متنشرش حاجة عنها دلوقتي على الأقل الأولى إن أي حاجة تنشرها دلوقتي تكون بتدعم الموقف السياسي والاقتصادي لمصر وتكون بتدعم غزة ".

كما علق متابع آخر على منشور أحمد الفيشاوي وكتب:" انت معانا على الكوكب ؟"، وقال آخر:" كل حاجة الوقت ده بتبان قد ايه تافهه قدام اللي بيحصل في غزة ".

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير "عادل مش عادل"

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، انتهاء تصوير أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم عادل مش عادل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

أحمد الفيشاوي

ونشر أحمد الفيشاوي، مجموعة صور من كواليس تصويره للعمل، معلقًا:" عادل الأمين من فيلم عادل مش عادل، تم بحمد الله آخر يوم تصوير الفيلم، وقريبًا بالسينمات في مصر والوطن العربي ".

الفنان أحمد الفيشاوي

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي .. فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي "رهبة – مصنع الكراسي" والذي تدور أحداثه حول سيد يعيش رهبة في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

الفنان أحمد الفيشاوي

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

يذكر أن فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى.