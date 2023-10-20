أحلام تدعم حلا الترك وتصفها بابنتها وبأنها خط أحمر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أشادت حلا الترك في لقاء تلفزيوني بالفنانة الإماراتية أحلام قائلة: "حبيبة القلب، حبيبتي،"، مؤكدة على ما قالته سابقاً بأن دعم أحلام لها على المستوى الشخصي والفني كان سبب نجاحها، وأشادت حلا الترك بعلاقتها بأحلام وحب الأخيرة للخير للجميع، قائلة:" ماما أحلام ومن اسمها واضح كم هي غالية عليّ وكم انا أحبها وكم هي إنسانة قوية وتحب الكل وتتمنى الخير للكل وهذا ما أحبه فيها"، لتعيد أحلام نشر مقطع فيديو المقابلة في برنامج الممر الذي ظهرت فيه حلا على قناة أبو ظبي معلقة :"عيون وقلب ماما احلام وراح اضل اتابعك واحميك واحبك طول عمري وانتي خط احمر عندي للابد يا بنتي الغاليه حلا".



وتفاعل الجمهور مع حالة الحب المتبادل بين أحلام الشامسي وحلا الترك، مؤكدين أن الفنانة الإماراتية تتمتع بجانب إنساني وعاطفي مميز لها للغاية.

وكانت حلا الترك قد صرّحت في البرنامج المذكور مشيرة إلى أنه "الحمد لله هناك الكثير من المشاهير في السوشال ميديا يحبونني ويدعموني وحتى الجمهور كذلك ويتمنون لي الخير وهذا الأمر يسعدني جداً".

وأوضحت حلا الترك أنها متأثرة بعدد من النجوم من بينهم الفنانة الأمريكية سيلينا غوميز، بسبب التقارب بين مواجهة كل منهما للصعاب، قائلة: "نجحتَ رغم الصعاب والمشاكل التي واجهتها، وكذلك فعلت أنا".

ولفتت إلى أنها بدأت مشوارها الفني بشكل صحيح منذ أن بدأت بأغاني الأطفال والبرامج واستطاعت أن تكسب قلوب الجمهور بطريقة صحيحة ولا تخشى زوال نجوميتها.

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