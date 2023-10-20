بالفيديو- جان يمان يتصرف تصرف مسيئ مع أحد معجبيه

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للممثل التركي جان يامان اثار غضب الكثير ، بحيث جاء احد المعجبين ليلتقط صورة سلفي مع جان اثناء تواجده في السيارة، فإقترب المعجب من السيارة واعطى هاتفه لجان، فغضب الاخير و قام بتكسير الهاتف وتحطيمه برميه على الارض بقوة .

نشر الفنان التركي جان يامان صورة له تجمعه مع والديه على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظهور نادر لهما.

وعلَّق جان الذي يعيش في إيطاليا حاليًّا لانشغالاته الفنية، على صورة والدته جولدم ووالده جوفين بالقول: "العثور على عائلة ذات ملامح سعيدة ثمين جدًّا".

وأجمعت بعض التعليقات أن الممثل الشهير يشبه والده أكثر من والدته، فيما أشار آخرون إلى أنه يشبه والدته، بينما قال طرف ثالث إنه لا يشبه الاثنين.