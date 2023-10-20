أسماء مدربي «الورش الدولية» بـ ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الورش الدولية، بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، عن برنامجها، المقدم ضمن فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى لهذا العام، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار «الحياة لنا»، والتي من المقرر أن تنطلق غدا 21 أكتوبر ويستمر حتى 27أكتوبر.

أعلنت لجنة الورش الدولية، بملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، عن برنامجها، المقدم ضمن فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى لهذا العام، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار «الحياة لنا»، والتي من المقرر أن تنطلق غدا 21 أكتوبر ويستمر حتى 27أكتوبر.

ويقيم الملتقى خمس ورش، تتنوع بين أنواع من الرقص العالمية، ومفردات العرض المسرحي، في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر، من الساعة 10 صباحًا إلى 1 ظهرًا بمركز الإبداع، ومركز الهناجر للفنون وسينما الهناجر، بإشراف الفنان المغربي إلياس بوشري.



ورشة «الفلامنكو» تدريب الإسبانية «أنا ماريا رويز دمينجيز».

«آنا ماريا» .. فنانة استعراضية وكوروجراف وأستاذة رقص الفلامنكو وباحثة في التراث الثقافي والفني الإسباني ومبتكرة «العلاج النفسي والجسدي بالفلامنكو» ومؤلفة عدة كتب وأبحاث حول رقص الفلامنكو، وتعتبر من أهم وأشهر نجمات الفلامنكو في العصر الحديث على الصعيد العالمي، بخبرة أزيد من ثلاثين سنة، قدمت عروضًا وورشات وماستر كلاس في أكثر من 100 دولة في العالم.

وخلال الورشة سيتعرف المشاركين على أسس وقواعد رقص الفلامنكو وستتقاسم المدربة معهم خبرتها الواسعة في هذا المجال وسيرافقها موسيقيون إسبان من أجل تقريب المشاركين من إيقاع الفلامنكو الإسباني.

ورشة «إعداد الممثل وفن الأداء» تدريب الخنساء الشحموطي (المغرب).

الخنساء.. ممثلة ومخرجة مسرحية وسينمائية و مدربة تربوية، خريجة المعهد العالي للفنون الدرامية بإشبيلية، إسبانيا، اشتغلت في العديد من الافلام و المسلسلات الاسبانية و إنتاجات نتفليكس، كما أنها أطرت العديد من الورش المتخصصة في التمثيل والتعبير الجسدي بالعديد من التظاهرات المسرحية و الثقافية و الفنية بمختلف دول العالم.



وتعتبر الخنساء مؤسسة أول ورشة مسرحية ٪؜ 100 نسائية في المغرب العربي، شاركت مؤخرا كممثلة ومخرجة مساعدة بعمل فني عالمي يضم ازيد من 300 فنانة من 120 دولة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة.



وفن الأداء مصطلح يشير إلى الفن المفاهيمي، الذي ينقل معنى قائما على المحتوى، بإحساس أكثر ارتباطا بالدراما من كونه أداء بسيطا بحد ذاته لأغراض ترفيهية، خلال هذه الورشة.

وستعمل الخنساء على تلقين المشاركين أسس التحرك على خشبة المسرح، التعبير الجسدي، الالقاء المسرحي وربط الإحساس الداخلي بالتعبير الجسدي.

ورشة «الرقص المعاصر» للفنانة البلجيكية ميليس مايوكا، وهي ممثلة وراقصة ومصممة رقصات وأستاذة رقص معاصر ورقص تعبيري.

وستعمل «مايليس» بالورشة على شرح وتقديم وتجربة أنماط الارتجال الجسدي وكيف يلتقي جسم الإنسان بالزمان والمكان وبالآخرين، كما انها ستتبنى مجموعة كاملة من المفاتيح التي تغذي الارتجال في الرقص المعاصر معتمدة على فكرة التعلم من الآخرين بين التقليد والاستماع وبين الحرية الجسدية والحرية الذهنية.

ورشة: «صوت الجسد» تدريب الفنان شامال أمين: دكتورة نيگار حسيب، (النمسا) .

د. نيگار حسيب: فنانة، استطاعت تطوير تقنيات غنائية خاصة بها، وحصلت على درجة البكالوريوس من أكاديمية المسرح في بغداد، ودرجة الماجستير والدكتوراه.

وخلال الورشة سيتم اعتماد الصوت منبعا للحركة والصورة– رؤیة صوتیة إلى العالم)، وستكون بمثابة عملية استثمار لمناطق ومساحات جدیدة أدائیا، وهي عملية بحث وتنقيب عن صیغ جدیدة واکتشاف فضاءات أخرى تعتمد على تفجير طاقات الإنسان التعبيرية إلى أقصى حدودها وفق منطق المغایرة للسائد والمألوف.

ورشة «التأليف المسرحي» للشاعر والناقد والمؤلف المسرحي الدكتور. طارق عمار، ورئيس تحرير نشرة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، منذ دورته الثانية، شارك ببحوثه في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية،

وصدر له العديد من النصوص الشعرية والروايات القصيرة والمسرحيات، توجت معظمها بجوائز ورتب مشرفة في العديد من الفعاليات، كما شارك عضوية ورئاسة لجان تحكيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والمسرحية.



وتهتم الورشة بالجوانب الفنية للكتابة المسرحية كبناء الشخصية والمسار الزمني والأنواع المختلفة للحبكة والتقنيات الكتابية.

جدير بالذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رسمية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.