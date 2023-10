وفاة ممثلة مسلسل "The Crown" بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الممثلة الإنجليزية، هايدن جوين عن عمر يناهز 66 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشف المتحدث الرسمي للممثلة الراحلة خبر الوفاة في تصريحات لموقع "BBC" وفقًا لموقع "Variety" وعلق قائلا: "بكل الأسى نعلمكم بأن بعد تشخيصها مؤخرًا بالسرطان نجمة المسرح والشاشة هايدن جوين رحلت بإحدى المستشفيات صباح اليوم الجمعة وسط أبنائها وعائلتها وأصدقائها".

هايدن جوين هي ممثلة إنجليزية بدأت مسيرتها بداية فترة الثمانينات وشاركت بالعديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة أبرزها "Nice Work" و"Peak Practice" ومسلسل "Rome" وجسدت خلاله زوجة قيصر روما "كالبورنيا".

وجاءت انطلاقتتها الحقيقية بالمسلسل الكوميدي "Drop the Dead Donkey" عام 1992 والذي حازت بفضله على الترشيح الأول والوحيد لها كأفضل ممثلة كوميدية بحفل توزيع جوائز بافتا البريطانية.

اشتهرت بتقديم العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة على مدار مسيرتها كان أهمها مسلسل الجريمة "Law & Order" عام 2014، وفيلم "Beauty and the Beast" عام 2017، مسلسل "The Crown" عام 2022، وكانت اخر مشاركاتها بمسلسل "The Windsors" وعرضه موسمه الجديد بشهر أبريل الماضي.