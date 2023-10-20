مارتن سكورسيزي يحتفل بعرض "قتلة زهرة القمر" مع روبرت دي نيرو: "50 سنة 10 أفلام"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل المخرج العالمي، مارتن سكورسيزي بعرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الدراما والجريمة "Killer of the Flower Moon" والذي يعيد خلاله التعاون مع أبرز نجوم السينما العالمية وهما روبرت دي نيرو و ليوناردو كابريو.

ونشر "سكورسيزي" صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ورافقه بالصورة النجم المخضرم، روبرت دي نيرو وعلق قائلا: "50 سنة 10 أفلام" في إشارة لمدة معرفتهما التي قاربت الـ 50 عامًا تعاونا سويًا خلالها بـ 10 أعمال سينمائية.

وبدأ عرض الفيلم بدور العرض الأمريكي والعالمي اليوم الجمعة وحقق في أمريكا الشمالية إيرادات بلغت 2.6 مليون دولار وسط توقعات بأن يحقق الفيلم المزيد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفيلم "قتلة زهرة القمر" مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم للصحفي الأمريكي ديفيد جران تدور أحداثه في إطار من الجريمة والغموض حول قبيلة من السكان الأصليين تدعى "أوساج" يتوفي عدد منهم بطريقة منهم ليتحق التحقيق من قبل المباحث الفيدرالية.

وعرض الفيلم لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي وحاز على إشادة كبيرة من قبل النقاد وصناع السينما المتواجدين بالفعاليات.

كما أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام عن عرض الفيلم ضمن فعالياتها والتي تم تأجيلها خلال الساعات القليلة الماضية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن مارتن سكورسيزي أعلن مؤخرًا عن بدء تحضير مشروعه السينمائي الجديد بعنوان "The Wager" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.