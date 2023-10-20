باميلا الكيك تثير الجدل:"بحب اليهود علشان بيجمعوا بعض بالطريقة الصح"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة اللبنانية، باميلا الكيك جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ قاموا بنشر مقطع فيديو تتحدث خلاله عن إعجابها باليهود.

وكان اللقاء ضمن حديث سابق بالبرنامج اللبناني "كتير هالقد" تقديم الإعلامي هشام حداد ويعرض على قناة "MTV" اللبنانية وتطرقت خلاله عن العديد من الموضوعات الاجتماعية.

وعلقت قائلة: "اليهود أنا بحب فيهم حاجة بيجمعوا بعض بالطريقة الصح دي الحاجة الوحيدة اللي صح فيها غير كده مبحبهمش أبدًا".

ولاقى مقطع الفيديو رواجًا بين مواقع التواصل الاجتماعي وقام العديد بانتقاد تصريحات "باميلا" قائلين: "غلطانة بينهم عنصرية، وتحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى، اليهود لا يدعمون إسرائيل، ما بيجمعوا بعض هدول خوافين".

يذكر أن آخر مشاركة "باميلا الكيك" الفنية كانت بفيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر عام 2022.