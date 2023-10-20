سامح حسين أمام معبر رفح: "فلسطين قضيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يشارك الفنان سامح حسين ضمن مجموعة من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدهم أمام معبر رفح البري تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونشر "سامح" صورة من أمام معبر رفح عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر وهو يحمل صورة بعنوان "فلسطين قضيتي"، وعلق قائلا: "ألا نصر الله قريب".

ولاقت الصورة والتعليق إعجاب متابعيه منهم "مش بنحبك من فراغ، أمين يارب، موقف محترم من فنان محترم، ربنا يوفقكم ويجازيكم خير".

يذكر أن آخر مشاركات سامح حسين كانت بمسلسل "عودة الأب الضال" عام 2022.