أول تعليق من نبيل الحلفاوي على تعادل النادي الأهلي: "تراجع وتكررت إضاعة الفرص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على نتيجة مباراة نادي الأهلي لكرة القدم أمام فريق سيمبا التنزاني بدوري مجموعة بطولة أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على المباراة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح السبب وراء تعادل النادي الأهلي: "الأهلي تراجع مستواه في الشوط الثاني، وتراجع بدنيا، وتكررت إضاعة الفرص، وبهذا،النتيجة عادلة".

كما أعاد "الحلفاوي" نشر منشور آخر ردًا على أحد متابعيه يؤكد أن تعليماته بين الشوطين تم تنفيذها وعلق قائلا: "للأسف كان سيئًا، البدلاء كلهم كانوا سيئين، قرارات وبطء في التنفيذ وفقد للكرة بسهولة".

ويواصل الفنان نبيل الحلفاوي دعمه للقضية الفلسطينية بإعادة نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات التي يكشف خلالها كم انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم رمضان عام 2021.