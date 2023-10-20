شكرا لقرائتكم خبر عن وفد نقابة المهن التمثيلية يرفع علم فلسطين أمام معبر رفح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد وفد من نقابة المهن التمثيلية، اليوم الجمعة، أمام معبر رفح لدعم أهل غزة، رافعين أعلام فلسطين، بصحبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وشارك في الوفد الفنان سامح حسين ومحمد محمود وميدو عادل وعزوز عادل، المخرج سامح بسيونى.

وكان قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أن هناك أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، متابعا: "خلف هذه الأسوار هناك أكثر من 2 مليون شخص يعانون بشكل كبير.. لا يوجد لديهم طعام أو شراب أو أدوية.. كل شيء يحتاج إليه قطاع غزة.. نحتاج إلى دخول الطعام والدواء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي يعقده الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أكد إن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا جوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

وأكد جوتيريش "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف جوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب إلا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.

وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لادخال المساعدات.