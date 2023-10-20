شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الخميس اللي جاي" يحصد 335 ألفًا و200 جنيه خلال يومي عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الخميس اللي جاي" أمس الخميس إيرادات بلغت 211 ألفًا و684 جنيهًا، في دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين 335 ألفًا و200 جنيه.



الخميس اللي جاي

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

وكان الفنان حسام داغر أعلن عن إلغاء العرض الخاص للفيلم تضامنا مع الأحداث الأخيرة والهجمات التى طالت غزة، من خلال بيان له عبر "فيسبوك"، حيث كتب: "نتفهم بألم عمق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة التى طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة التى ألمت بالكثير من الأبرياء، تعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق، نعلن نحن فنانين العمل والشركة المنتجة، عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللى جاى الذى كان مقررًا إقامته و تم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية".