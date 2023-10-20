هبة حسين تعترف لطليقها عايض يوسف بأمر غريب وترد على اتهامات الخيانة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السعودية هبة حسين، تفاصيل جديدة عن انفصالها عن زوجها عايض يوسف، موضحة إلى أنها لم تكن تفضل في البداية الإعلان عن الأمر، مؤكدة على استمرار حبها الشديد له خاصةً أنهم كانوا أصدقاء قبل زواجهما لفترة امتددت 5 سنوات.



وتابعت هبة حسين أنها اردات الحفاظ على خصوصية منزلها بعد إعلان انفصالها، معلقة: "أنا اعتدت أن أحفظ هذا المكان وكينونة هذا البيت، لدرجة أن هذا الخبر ما أبغى أني أقوله لأحد، 6 شهور كانت كافية للتعافي، 6 شهور كافية أن الواحد يقول لجمهوره لأنهم حبونا مع بعض صدق، وأننا نواصل لهم الرسالة ما ضروري تحكي ، بيتي ال 4 حيطان مو ملككم، وهذا شخص أمن لي على هذا البيت وسره وأعطاني أمانة عظيمة".