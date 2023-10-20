ممثل يهودي أمريكي يهاجم أسرائيل .. لن تصدقوا ما قاله !

ميرنا وليد - بيروت - قال الممثل اليهودي الأمريكي يعقوب بيرجر، إن كل ما كان يتلقنه منذ نشأته كيهودي، هو أن الفلسطينيين عرب أشرار، وكل ما تفعله "إسرائيل" معهم، مبرر ودفاع عن النفس.



وقال بيرغر فيفيديو نشره عبر حساباته، "لقد اتضح أن كل ذلك كذب ودعاية، وإسرائيل دولة فصل عنصري، وترتكب جرائم حرب في غزة".

و أضاف: "الفلسطينيون يعانون منذ احتلالهم عام 1948، و رغم أنني أدين هجوم حماس، لكن إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب بحق الفلسطينيين عبر القصف وقطع الغذاء والوقود و الماء عنهم".