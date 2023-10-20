ميرنا وليد - بيروت - قال الممثل اليهودي الأمريكي يعقوب بيرجر، إن كل ما كان يتلقنه منذ نشأته كيهودي، هو أن الفلسطينيين عرب أشرار، وكل ما تفعله "إسرائيل" معهم، مبرر ودفاع عن النفس.
وقال بيرغر فيفيديو نشره عبر حساباته، "لقد اتضح أن كل ذلك كذب ودعاية، وإسرائيل دولة فصل عنصري، وترتكب جرائم حرب في غزة".
و أضاف: "الفلسطينيون يعانون منذ احتلالهم عام 1948، و رغم أنني أدين هجوم حماس، لكن إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب بحق الفلسطينيين عبر القصف وقطع الغذاء والوقود و الماء عنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل يهودي أمريكي يهاجم أسرائيل .. لن تصدقوا ما قاله ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.