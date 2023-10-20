هجوم حاد على ايفريم ألاسايا بسبب رفضها حالة الحداد مع فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة التركية ايفريم ألاسايا لهجوم حاد عبر ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رفضها الحداد في تركيا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذي سقطوا ضحية العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.



وقالت ايفريم : "توفى لدينا أكثر من 50 الف شخص بسبب الزلازل هل رأيتم دولة عربية اعلنت الحداد؟".

الجدير بالذكر، أن ألاسايا قدمت الكثير من الأدوار على المسرح وفي الدراما التلفزيونية منذ عام 2000، ولكن شهرتها عربياً كانت من خلال اشتراكها في بطولة مسلسل "سنوات الضياع" عام 2006 بجانب النجوم توبا بيوكوستون وأوزجى بوراك وبولنت إينال