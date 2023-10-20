وفاة المؤلف والناقد الفني رؤوف توفيق عن 84 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم الجمعة في 20 أكتوبر 2023 المؤلف والناقد الفني رؤوف توفيق عن عمر ناهز 84 عامًا، تاركاً صدمة كبيرة وحزناً في قلبو محبيه.



وقد أعلن الخبر الحزين الناقد الفني طارق الشناوي وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي كاتباً :"انتقل للأمجاد السماوية قبل قليل الناقد والكاتب الكبير أستاذي رؤوف توفيق، أحد أهم من أمسك بالقلم في الصحافة المصرية، الأستاذ رؤوف لروحك السلام بقدر ما منتحتنا من سعادة وجمال ورقي بوجودك، أتقدم للأستاذة الكاتبة الصحفية منى ثابت وللعائلة الكريمة بخالص العزاء".

إشارة إلى أن رؤوف توفيق تقلد العديد من المناصب، منهم: رئاسة تحرير مجلة صباح الخير، وكان رئيسًا لمهرجان الإسكندرية السينمائي كما نال جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي للسينما.

وقدم رؤوف توفيق العديد من الأعمال التي لازالت عالقة في الأذهان حتى الآن، منهم: فيلم مستر كاراتيه عام 1993، فيلم زوجة رجل مهم عام 1988، فيلم مشوار عمر عام 1986، وآخيرًا مسلسل حمد الله على السلامة عام 2007.كما