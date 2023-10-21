أشرف زكي ومحمد محمود وميدو عادل.. نجوم الفن أمام معبر رفح -صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي على التواجد أمام معبر رفح مع العديد من نجوم الفن والإعلام والمؤثرين على السوشيال ميديا استعدادًا لدخول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من مؤتمر صحفي عقد من أمام معبر رفح البري وسط عدد من النجوم منهم سامح حسين، محمد محمود، منير مكرم، ميدو عادل، أحمد عيد.

وأقامت نقابة المهن التمثيلية مؤخرًا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وانتقض خلالها العديد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة الذي انفعل خلال كلمته وطالب بعدم مجاراتهم في مخططهم بمحاولة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، كما أعلن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي عن شطب أي ممثل يتعامل مع الكيان الصهيوني.

وأعلن العديد من النجوم خلال الساعات القليلة الماضية عن تبرعهم للشعب الفلسطيني كما حرص عدد منهم على تأجيل حفلاتهم الغنائية تضامنا معهم إلى جانب دعم البعض القضية الفلسطينية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.