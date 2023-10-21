بصورة طفل تحت الأنقاض.. انغام تواصل دعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة أنغام دعمها للقضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديوهات لانتهاكات قوات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت "أنغام" صورة لأحد أطفال غزة تحت الأنقاض وعلقت عليها قائلة: "يارب يا منتقم انتقم من الظالمين"، كما نشرت صور توضح مجازر الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد المئات من الفلسطينيين.

ودخلت "أنغام" في سجال مع أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما قامت بنشر بوست عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

يذكر أنه تم تأجيل حفل أنغام والذي كان من المقرر إقامته اليوم الجمعة في دبي نظرًا لما يمر به الشعب الفلسطيني.