شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن بتلر عن توم هاردي: الرجل الأكثر قوة وعملت معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الممثل الشاب، أوستن بتلر، النجم العالمى توم هاردي بأنه "الرجل الأكثر قوة" الذي رآه يقف أمام الكاميرا، وذلك بعدما اجتمع الممثلان ليقدما دور البطولة معًا في الدراما القادمة The Bikeriders للمخرج جيف نيكولز، والتي تتبع صعود وسقوط نادي الدراجات النارية الخيالي في الغرب الأوسط في الستينيات.

وفي حديثه مع الممثل جوش برولين لمجلة Interview، أوضح بتلر كيف "فاجأه" هاردي من خلال قدرته على تخفيف حدته بين اللقطات.



أوستن بتلر وتوم هاردي

قال بتلر مقارنة بـ "مشهد واحد في فيلمى Elvis و Dune: Part Two: "هناك حساسية حميمة تجاه The Bikeriders، أنها المحركات الصاخبة ورائحة الشحوم التي يجب أن نكون حولها، كان من الجميل الذهاب إلى شيء يشعرك بمزيد من الاستقلالية واللعب في تلك المساحة لبعض الوقت، لكن أحد الأشياء التي كنت أفكر فيها سابقًا، عندما كنت اتحدث عن الاسترخاء في موقع التصوير، هو أن توم هاردي فاجأنى، تصورته على أنه هذا الدب الأشيب، الثقيل، ولكن في الواقع، إنه أحد اظرف وأخف الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق".

وتابع بتلر قائلا:" كان هاردى يمزح حتى بدء التصوير، ومنذ ثم يصبح الرجل الأكثر حدة الذي رأيته على الإطلاق، إنه يذكرني بالقصص التي سمعتها عن مارلون براندو، وهو يتحدث إلى عامل الكاميرا حتى لحظة التصوير".

إلى جانب بتلر وهاردي، يقوم ببطولة The Bikeriders جودي كومر ومايكل شانون ومايك فيست ونورمان ريدوس، الفيلم مستوحى من كتاب الصور الفوتوجرافية لعام 1967 لداني ليون.

كان من المقرر إصدار The Bikeriders في ديسمبر المقبل، ولكن تم تأجيله منذ ذلك الحين إلى تاريخ غير محدد بسبب إضراب SAG-AFTRA المستمر.