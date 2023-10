بريتني سبيرز تصدم جمهورها وتكشف عن رأيها في كتابها الجديد "المرأة بداخلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة الأمريكية، بريتني سبيرز إثارة الجدل من جديد على السوشيال ميديا وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" إذ كشفت عن رأيها وخبرتها في كثير من الأمور في كتابها الجديد "The Woman in Me" والمقرر بدء توزيعه حول العالم يوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت "بريتني" بوست عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وعلقت على كتابها قائلة: "السبب وراء كتابي لم يكن الإساءة لأي أحد بأي شكل كان، وكان هذا وقتها ولم أحب كل ما يكتب في العناوين، ولهذا السبب بالتحديد قررت الابتعاد عن الأضواء منذ 4 أعوام".

واستكملت: "معظم ما يتم سرده في الكتاب هو خلال الـ 20 عامًا الماضية لقد مر الكثير من وقتها وقمت بفتح صفحة جديدة وهذا الكتاب لم أكن أعلم أنني بحاجة لكتابته ولكنه جعلني ألقي نظرة على مستقبل أفضل وامل في تنوير الناس الذين يشعرون بعدم فهم ما يجري من حولهم أو مروا بأزمات نفسية".

وأنهت تعليقها قائلة: "مرة أخرى الغرض من هذا الكتاب لم يكن لإلقاء الضوء على ما حدث بالماضي وان هذا بالتحديد ما تفعله الصحافة هذه الأيام ويا لسخافتهم وغبائهم، لقد استكملت حياتي من بعدها".

وأثارت "بريتني سبيرز" الجدل مؤخرًا عندما قيامها بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله وهي ترقص بالسكاكين مما أثار قلق متابعيها لتكشف بعدها أنها ليست حقيقية والأمر مجرد تسلية، كما ظهرت بعدد من المقاطع وهي شبه عارية وتؤدي عدد من الرقصات بطريقة جنونية.

يذكر أن "بريتني سبيرز" انفصلت عن زوجها عارض الأزياء الإيراني، سام أصغري بشهر أغسطس الماضي وذلك بعد شكاوى من "سام" تتهمها بالاعتداء والضرب ونشوب العديد من الخلافات بينهما مؤخرًا لتظهر العديد من المؤثرات التي تؤكد إمكانية انتهاء العلاقة.