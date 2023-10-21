شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "استوديو 46" على مسرح سيد درويش غدًا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عز الدين حافظ مؤلف مسرحية "استديو 46" أن العرض سيقام بمسرح سيد درويش ، وذلك غدًا الأحد الموافق 22 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك بعد تأجيله بسبب الأحداث المؤلمة التي تحدث في غزة الحبيبة، حيث كان من المفترض إقامته يوم 18 أكتوبر.

وتابع عز: العرض يسجل دور القوة الناعمة في مصر وقت حرب أكتوبر، وكيف اتحد الفنانين والملحنين والمطربين وقت الحرب وأنتجوا أغاني وطنية مازالت تعيش في وجداننا إلي الآن، وكانت تضامنًا مع الجنود علي الجبهة وكانت تلك الأغاني يتم تسجلها في استديو 46 .

عرض "استديو 46" من إنتاج المعهد العالي للموسيقي العربية برعاية أكاديمية الفنون التي ترأسها الدكتورة غادة جبارة، وذلك ضمن خطة الإحتفالات التي تقيمها أكاديمية الفنون بمناسبة مرور خمسون عاماً علي نصر أكتوبر المجيد .

عرض "استديو 46" من بطولة أحمد عزت، أمير الصم، مصطفي عبدالرازق، هاني حافظ، تأليف عز الدين حافظ، وإخراج ضياء الدين زكريا، استايلست رحمة عمر، إضاءة وليد درويش، مصمم استعراضات مصطفي حجاج، بمشاركة أوركسترا الموسيقي العربية تحت قيادة المايسترو مازن دراز، وتحت إشراف الدكتورة خيرية جميل والدكتورة هدي أحمد.