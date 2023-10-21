شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم She Came to Me لـ آن هاثاواى يقترب من تحقيق مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم She Came to Me من تحقيق أول مليون دولار، حيث وصل مجمل الإيرادات إلى 786 ألف دولار بدور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى، على أن يصل باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت إيرادات الفيلم إلى 733 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و52 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

فيلم She Came to Me مدته وصلت إلى ساعة و42 دقيقة، وافتتح الفيلم الأمريكى بقلم ريبيكا ميلر الدورة الـ 73 من مهرجان Berlin International Film Festival، التي أقيمت في الفترة بين 16 فبراير الماضى إلى 26 من نفس الشهر.

تضم الكوميديا الرومانسية للمخرجة وكاتبة السيناريو ريبيكا ميلر مجموعة من النجوم العالميين من بينهم بيتر دينكلاج وماريسا تومي وجوانا كوليج وبريان دارسي جيمس وآن هاثاواي.

فيلم الكوميديا المبهج She Came to Me يدور عن الحب بجميع أشكاله حيث تنسج معًا حكايات مجموعة من الشخصيات التى تعيش في العاصمة الرومانسية لمدينة نيويورك، مع توقف الملحن ستيفن لاودم (بيتر دينكلاج) عن تقديم أي الحان إبداعية جديدة، ومع عدم قدرته على إنهاء لحن جديد للأوبرا، وبناءً على طلب من زوجته باتريشيا (آن هاثاواي)، التي كانت معالجته السابقة، أن ينطلق بحثًا عن الإلهام، وفى خلال رحلته م يكتشفه أكثر بكثير مما كان يساوم عليه أو يتخيله.