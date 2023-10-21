"Taylor Swift: The Eras Tour" يحقق أرقاماً قياسية في أول أسبوع له في صالات العرض ..وهذا ما وصل إليه

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفيلم الوثائقي الخاص بالنجمة العالمية تايلور سويفت والذي يحمل إسم Taylor Swift: The Eras Tour نجاح كبير في صالات العرض العالمية حيث وصلت إيراداته في أول أسبوع له في دور العرض إلى 124 مليون دولار، فيما حقق في الولايات المتحدة الأميركية 93 مليون دولار، ويقترب من تحقيق 100 مليون.



يذكر أنه بعد طرحه في صالات العرض منذ بضعة أيام، حقق الفيلم Taylor Swift: The Eras Tour، نجاحاً كبيراً حيث حصل على أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ.

ويوثق الفيلم العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام.