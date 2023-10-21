بالصور- ما فعلته ميغان فوكس بملابس إبن زوجها الصغير سيصدمك

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور قديمة للنجمة العالمية ميغان فوكس مرتديةً ثياب صغيرة كشفت بطنها، وقورنت صورها بصور إبن زوجها السابق الممثل الاميركي براين أوستن غرين الذي ظهر مرتدياً نفس الثياب.

إلا أن الماجئ في الموضوع هو أن فوكس كانت قد صرحت أنها ترتدي ثياب إبن زوجها الضغير، ليعلق الجمهور بأنها تبدوا رائعة فيها.

وفي وقت سابق، تألقت الممثلة الأميركية بفستان شفاف بلون السلمون المخطط بالبرتقالي من توقيع Jean-Paul Gaultie، بتصميم طويل وملتصق بالجسم. وحرصت بطلة Transformers على تنسق أكسسوارات عديدة مع فستانها الجريء، من خلال قلادة معدنية وطوق عريض مرصعين بالسواروفسكي. وانتعلت فوكس (37 عاماً) صندلاً جلدياً مفتوحاً باللون الحيادي.

وتعرضت ميغان لهجوم واسع بسبب إطلالتها هذه، ما دفعها إلى الرد قائلة: "قبل أن تبدأ في الكتابة بغضب - هذه ليست حلماتي، اهدأ. إنها مخبأة بأمان وكامل تحت أغطية الحلمة، لذا لا تقلق، سنعيش جميعًا يومًا آخر من دون تمزق في سلسلة".



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