شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول مشاركة دانى ديفيتو فى فيلم الـ Live Action الجديد Hercules.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر على موقع "nme"، عن أن الممثل العالمى داني ديفيتو يستعد لإعادة تمثيل شخصية فيل في النسخة الـ Live Action القادمة من شركة ديزني لفيلم Hercules، على أن يتولى جاي ريتشي، الذي أخرج النسخة الجديدة من فيلم Aladdin الذي حقق نجاحاً بمليار دولار من شركة ديزني، إخراج الفيلم الجديد المقتبس عن فيلم Hercules، بينما يشارك الأخوان روسو من فيلم Avengers: Endgame في إنتاج الفيلم.



داني ديفيتو

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن طاقم العمل بعد، ولكن انتشرت شائعات عديدة على الإنترنت منذ عدة سنوات، في الآونة الأخيرة، أفاد موقع DisInsider أن من المتوقع أن يقوم ديفيتو بإعادة تمثيل دور فيل، مدرب Hercules الذي يظهر كـ نصف رجل ونصف ماعز.

قامت ديزني بتكييف عدد من أفلامها الكلاسيكية في أفلام الـ Live Action في السنوات الأخيرة، لكن الاستوديو اختار عادةً جلب مواهب جديدة لإعادة تقديم الأفلام.

كان هناك استثناء واحد ملحوظ مع جيمس إيرل جونز، الذي لعب شخصية Mufasa في كل من النسخة الأنيميشن من The Lion King والنسخة الـ Live Action الجديدة التي طرحت في عام 2019.

وبالتالي يمكن أن يصبح ديفيتو الآن الاستثناء الثاني للقاعدة، حيث أعرب الممثل نفسه بالفعل عن اهتمامه الشديد بإعادة تمثيل دوره، وعندما سُئل عما إذا كان سيعود إلى الفيلم الجديد خلال مقابلة العام الماضي، قال مازحًا: "أنا ساشارك في Hercules في نسخته الـ Live Action".