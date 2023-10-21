شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد حسن الأسمر.. صاحب الموال الحزين الملقب بأمير الأغنية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع أن يتربع على عرش الأغنية الشعبية، حتى أنهم لقبوه بأمير الأغنية الشعبية، فهو صاحب الموال الحزين، هو الفنان الراحل حسن الأسمر، والذي يحل اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر ذكري ميلاده.

تميز حسن الأسمر بصوته الحزين وبأغانيه التي ما زالت تعيش إلي الآن برغم مرور سنوات كثيرة عليها، وبالرغم من النجاح الذي حققه الأسمر منذ بداياته إلا أنه لم يكن حلمه أن يكون مطربًا ولم يكن يتخيل يوماً أنه سيتربع علي عرش الأغاني الشعبية ، ولكن كان حلمه الذي طالما سعي له أن يصبح ممثلاً وكان يحلم باليوم الذي يقف فيه أمام الكاميرات ويصبح نجم في التمثيل.

وكانت بدايات حسن الأسمر في التمثيل بمسارح قصور الثقافة الذي أستطاع بالفعل أن يقدم فيها عدة مسرحيات في شبابه، وعندما كان في إحدي بروفاته بقصر الثقافة قام بالغناء وهنا أعجب الكثير من الموجودين بصوته ونصحوه أن يغني وأن صوته مميزاً وبالفعل أقتنع الأسمر بذلك وبدأ رحلته في الغناء الذي حقق فيها خطوات سريعة منذ اللحظة الأولي .

رغم من نجاح حسن الأسمر في الغناء لم ينسي حلمه الأول وهو التمثيل، فحاول تحقيقه وبالفعل شارك الأسمر بالمسرح القومي في مسرحياته ، بل قدم كذلك مسرحيات خاصة مثل " باللو باللو " وحمري جمري " ولم يتوقف عند المسرح بل قدم أفلام ومسلسلات أيضاً ومن أفلامه " ليلة ساخنة " و " امراءة وخمس رجال " و زيارة السيد الرئيس " ومن المسلسلات " أرابيسك " ولعل دوره في مسلسل أرابيسك كان مميزاً وأثبت خلاله موهبته التمثيلية حيث كان يقدم دور " رزق العجلاتي " كما شارك يحيي الفخراني بمسلسل " جحا " وكانت أخر مسلسلاته " قمر " مع فيفي عبده عام 2008.

وكان آخر ظهور للراحل حسن عام 2011 من خلال إعلان لإحدي شركات الإتصالات ، وتوفي حسن الأسمر بشكل مفاجأ أثر أزمة قلبية وهو عمره لم يتعدي 51 عاماً ، توفي ولكنه ترك وراءه أرثاً عظيماً جعله يعيش معنا لوقتنا هذا .