ميرنا وليد - بيروت - طالب نجوم كثر من رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن إيقاف إطلاق النار في غزة، وبلغ عددهم الـ 57 نجم عالمي، اذ رفضوا الحرب وقتل الأبرياء، وهم: "كريستين ستيوارت، أندرو غارفيلد، خواكين فينيكس، جون ستيوارت، ريز أحمد ، ماهرشالا علي، كيت بلانشيت، جيسيكا تشاستين، مارغريت تشو، ديفيد كروسبي، أوسكار إسحاق، ماكليمور، مايكل مالاركي، روني مارا، أليسا ميلانو ، ساندرا اوه، مارك روفالو، سوزان ساراندون، أماندا سيلز ، سيباستيان سيلفا، واندا سايكس، مايكل ستيب، تشاننغ تيتم، دومينيك ثورن، ميشيل وولف، شايلين وودلي، ورامي يوسف.

كانت هذه تفاصيل خبر لائحة بـ 57 نجم عالمي..هذا ما طلبوه من جو بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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