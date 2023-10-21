بشرى تفاجئ الجمهور بحديثها عن طليقها وعلاقتها به

ميرنا وليد - بيروت - بعد الأخبار الكثيرة التي ربطت نشاطها الفني مؤخراً بطلاقها عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل الذي أعلنته في شهر أيار الفائت، علقت الفنانة المصرية بشرى على الأمر، مؤكدة أن وقتها كان منقسماً على زوجها وعائلتها وعملها، مؤكدة أنها بعد الإنفصال تمكنت من إعادة ترتيب وقتها بين أولادها وعملها فقط، وقالت: "لا يمكنني القول إن طليقي كان يحد من تقدمي، بالعكس نحن صديقان وانفصالنا تم بهدوء واحترام".



يذكر أن بشرى قد أعلنت طلاقها في الـ 2 من شهر أيار، بعد زواج دام 3 سنوات.