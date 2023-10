بالفيديو- دوا ليبا تفاجئ الجمهور بأغنية باللغة التركية

ميرنا وليد - بيروت - تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو غريب للنجمة العالمية دوا ليبا، حيث ظهرت وهي تغني أغنية تركية على المسرح بطريقة وصف الجمهور بأكثر من رائع، ليصطدموا بالحقيقة في ما بعد بأن الفيديو هو من صنع الذكاء الإصطناعي، فما كان منهم إلا أن يعبروا عن تفاجئهم بما وصل إليه الـ AI.



وفي وقت سابق، تحدثت الفنانة العالمية سيلينا غوميز عن شائعات العداء مع الفنانة وكاتبة الأغاني الألبانية دوا ليبا بعد أن لاحظ المعجبون أنها ألغت متابعتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وتطلبت سيلينا من الناس أن يهدأوا عندما يتعلق الأمر بشائعات العداء هذه، إذ بعد أن لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن نجمة مسلسل "Only Murders in the Building" قامت بإلغاء متابعة دوا ليبا في وقت سابق من هذا الصيف، بدأ المعجبون في التكهن بأنه قد يكون هناك بعض المشاكل بين الفنانتان. الآن، سيلينا تضع الأمور في نصابها الصحيح.